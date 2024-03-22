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العالم

الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، الخميس، أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

وقالت الجمعية العامة في قرارها، أن “تصميم نظم الذكاء الاصطناعي واستعمالها بطريقة غير سليمة أو خبيثة، كأن يتم ذلك بدون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، أمر يطرح مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقررت الجمعية، كما جاء في القرار، تشجيع نظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة, كما شجعت الدول الأعضاء ودعت أصحاب المصلحة، إلى وضع ودعم نهج وأطر لتنظيم حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي.

وأهابت بالدول الأعضاء ودعت الجهات الأخرى, إلى اتخاذ إجراءات للتعاون من الدول النامية وتقديم المساعدة لها من أجل الانتفاع الشامل والمنصف بفوائد التحول الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي المأمونة والمؤمنة والموثوقة.

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