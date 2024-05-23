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ارتكبتها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة عام 1995

الأمم المتحدة تعتمد تاريخ 11 جويلية كذكرى للإبادة الجماعية في سربرنيتسا

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة تعتمد تاريخ 11 جويلية كذكرى للإبادة الجماعية في سربرنيتسا
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مقبرة لضحايا مجزرة سربرينتسا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، على مشروع قرار يعتمد تاريخ 11 جويلية ، كذكرى لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة في سربرنيتسا.

وحظي مشروع القرار المقدّم من ألمانيا ورواندا، بمشاركة أكثر من 40 دولة أخرى، بتصويت 84 عضوا من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في حين امتنع 68 عضوا عن التصويت على مشروع القرار، مقابل رفض 19 عضو.

ويدين القرار إنكار الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، وأعمال تمجيد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومجرمي الحرب.

وفي 11 جويلية 1995، دخلت القوات الصربية إلى سربرنيتسا، على الرغم من إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة. وارتكبت مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني.

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