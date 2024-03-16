الأمم المتحدة تعتمد قرارا لمكافحة كراهية الإسلام

غوتيريش يصف الإسلاموفوبيا "بالطاعون"

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، 15 مارس، قرارا عنوانه “تدابير مكافحة كراهية الإسلام“. وقد صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

ومما يدعو له القرار، “تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا”، كما يدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين “كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة”.

بعد انتهاء التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتطونيو غوتيريش أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطت الضوء “على الوباء الخبيث- وهو الإسلاموفوبيا- الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها.”

وأضاف غوتيريش “في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة”.

كما نبه إلى استغلال البعض، “بشكل مخجل”، الكراهية ضد المسلمين والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية. قائلا أنه “يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ببساطة كل هذا هو كراهية”. وأشار الأمين العام إلى أن “كراهية مجموعة ما تؤجج كراهية مجموعة أخرى. والكراهية تجعل الكراهية أمرا طبيعيا. وتدمر نسيج مجتمعاتنا. وتقوض المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان”.

السفير الباكستاني من جهته، وخلال تقديمه لمشروع القرار أن “أسوأ مظهر حاليا لكراهية الإسلام والعنصرية الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال. وقد أدت الحالة نفسها إلى سلسلة من التدخلات الأجنبية في البلدان المسلمة”.

كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمكافحة كراهية الإسلام. وقال إن هذا هو المقصد من تقديم مشروع القرار.