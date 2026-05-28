الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” إزاء تصعيد العدوان على لبنان

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي يوم الخميس، إلى:

قصف جوّي مكثّف شنّته قوات الاحتلال على “أهداف يُزعم أنها تابعة لحزب الله اللبناني، في أنحاء منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

بالإضافة إلى شمال نهر الليطاني، بما في ذلك سهل البقاع،

وإلى التقارير عن توغلات برية للقوات الإسرائيلية شمال نهر الليطاني.

وحث دوجاريك “الجميع على احترام وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن مزيد من الهجمات”.

قبل أن يجدّد التأكيد على “عدم استهداف المدنيين، والبنية التحتية المدنية أبدا”. معبّرا عن إدانته “أي خسارة في أرواح المدنيين”.