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الأمم المتحدة تكشف عن سنة التعافي التامّ لطبقة الأوزون

الشروق أونلاين
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الأمم المتحدة تكشف عن سنة التعافي التامّ لطبقة الأوزون
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طبقة الأوزون تتّجه نحو التعافي التامّ

أكّدت الأمم المتحدة في تقرير حديث، أنّ ثقب طبقة الأوزون الذي كان يهدّد بوصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض، في طريقه إلى الالتئام.

وحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن ثقب الأوزون سيلتئم تمامًا في معظم أنحاء العالم في غضون عقدين من الزمن.

وأرجع التقرير الأممي ذلك، إلى “اتخاذ الحكومات إجراءات حاسمة للتخلص التدريجي من المواد المتسبّبة في حدوث للأوزون”.

ويكشف التقرير أنّ طبقة الأوزون في طريقها إلى التعافي بشكل تامّ، مع حلول عام 2040. وسيكون هذا في جميع أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية التي ستتطلب وقتا أطول.

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