الأمم المتحدة: فلسطين تشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80 “عن بعد”

الشروق أونلاين
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية الأسبوع المقبل، حيث سيذاع بيان للرئيس محمود عباس في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة, بعد التقديم له من جانب ممثلها الحاضر في القاعة.

ويسمح هذا القرار الذي صوت لصالحه 145 عضوا وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت, لدولة فلسطين كذلك أن تلقي بيانات عبر الفيديو أو أن تقدم بيانا مسجلا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

وسمح لفلسطين أيضا أن تقدم بيانات مسجلة لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة, مشددا على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة حضوريا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب القرار عن “القلق” من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة, والأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة, وبالتالي منعهم من المشاركة حضوريا في اجتماعات الأمم المتحدة, ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية, في أواخر أغسطس الماضي, حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

