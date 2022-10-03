الأمم المتحدة: لجنة تصفية الإستعمار تفتح ملف الصحراء الغربية

تناقش اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاثنين، قضية الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

وحسب بيان للأمم المتحدة: تنظر لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في طيف واسع من القضايا التي تشمل جدول أعمال من قطاعات خمسة متصلة بإنهاء الاستعمار، وآثار الإشعاع النووي، والقضايا المتصلة بالإعلام، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدمات السلمية للفضاء الخارجي.

تجدر الاشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تم انشاؤها بقرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

وفي 29 أفريل 2016 اعتمد مجلس الأمن قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات.

وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية والذي نشر في أوائل أكتوبر 2021 أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه “تدهور بشكل كبير” منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020.وحذر من “خطر التصعيد المستمر” في هذه المنطقة.

وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.