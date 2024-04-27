الأمم المتحدة: هناك 37 مليون طن من الأنقاض في غـ زة وإزالتها قد تستغرق 14 عاماً

كشف بيير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، أن المنظمة قدرت وجود 37 مليون طن من الركام في قطاع غـ زة، الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان.

وخلال تصريح صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، قال بيير لودهامار، إن “إزالت هذا الركام قد يستغرق 14 عاماً” على افتراض استخدام حوالى مئة شاحنة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وبخصوص الاخطار الامنية التي يعيشها سكان القطاع حاليا وحتى مستقبلا، بعد وقف الحرب، أكد المسؤول الأممي، وجود الكثير من الذخائر التي لم تنفجر قد اختلطت بالأنقاض، وهو ما سيعيق عملية ازالة الانقاض وبشكل كبير .

وقال لودهامار، “إن ما لا يقل عن 10 %” من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض.