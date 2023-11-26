الأمم المتحدة: وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أوردته مصادر إعلامية إنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء الذي شهد قصفا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك “للمساعدة في عمليات الإخلاء”.

وأضاف بيان (أوتشا) أنه “كلما طال أمد الهدنة، تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة”.