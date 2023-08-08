الأمم المتحدة: 253 مليون شخص حول العالم يعيشون “الظلم الشديد”

يعيش ما لا يقل عن 253 مليون شخصا حول العالم أوضاعا تتّسم بـ”الظلم الشديد”، حسب ما رصدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق لإنسان.

ودعت المفوضية في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى “الاعتراف بالكرامة المتأصلة للجميع وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، كأساس للحرية والعدالة والسلام”.

وأضاف البيان أن “الدعوة الواردة في الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة، لتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، قد حادت عن المسار الصحيح”.

مردفا:”رغم العديد من الإنجازات، فإننا لم نحقق العدالة التي يمكن الوصول إليها والمتاحة للجميع. حيث تواجه العديد من مؤسسات سيادة القانون والعدالة أزمة في القدرات وفي ثقة الجمهور”.

قبل أن تتابع المفوضية في ختام بيانها بالقول “إن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعطي الدول زخما لتبني إجراءات لإحياء الوصول إلى العدالة”.