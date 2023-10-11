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الرئيس تبون يبحث تطوّرات الوضع في فلسطين مع نظيره التركي
الجزائر
الأمم المتحدة
باقي بوخالفة
2023/10/11
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