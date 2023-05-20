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العالم

الأمم المتحدة: 5000 لاجيء سوداني يدخلون مصر يوميا

م.ص
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الأمم المتحدة: 5000 لاجيء سوداني يدخلون مصر يوميا
أرشيف
لاجئون سودانيون

توقعت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون شخص بسبب القتال المتواصل في السودان، كما ناشدت بحماية المدنيين والسماح لعمال الإغاثة بالتحرك بحرية لتقديم العون.

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ماثيو سولتمارش، وفي مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال أن الناس يغادرون العاصمة الخرطوم ودارفور وغيرهما من المناطق غير الآمنة سواء كنازحين داخليين إلى ولايات أخرى، أو يعبرون الحدود كلاجئين في دول أخرى.

المتحدث أفاد أن عدد السودانيين الفارين إلى مصر، وهي أكبر بلد مستضيف للاجئين السودانيين يقدر بنحو 5000 يوميا. وأضاف أن الكثير من الوافدين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الطارئة.

ومنذ اندلاع القتال بين ين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أفريل دخل حوالي 110 آلاف سوداني إلى مصر.

وقال ماثيو سولتمارش باسم المفوضية إن حوالي 1500 شخص يصلون إلى جنوب السودان يوميا، ما جعل مرفق العبور قرب الحدود مكتظا وأن الموارد فيه غير كافية للاحتياجات.

كارلا درايسديل المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت من جانبها أن أرقام وزارة الصحة السودانية تفيد بمقتل 705 أشخاص وإصابة 5287 بجراح منذ نشوب القتال.

كما أضافت أن منظمة الصحة العالمية وثـّقت وقوع 34 هجوما على المرافق الصحية مما أدى إلى وقوع 8 قتلى بين العاملين في المجال الصحي.

وقد أطلقت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 17 ماي، خطتين للاستجابة الإنسانية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية وغير ذلك من المساعدات الضرورية للمتضررين.

خطة اضطرت لتعديلها بسبب الزيادة الكبيرة في الإحتياجات، وقالت أنها أصبحت تتطلب توفير 2.56 مليار دولار، بزيادة 800 مليون دولار عن الخطة الأصلية التي وضعت قبل اندلاع القتال لمساعدة 12.5 مليون شخص.

ومع ازدياد عدد القتلى وتصاعد الاحتياجات الإنسانية والنزوح، أصبحت الخطة المعدلة تتطلب مساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية العام.

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