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العالم

الأمن الإسباني يطيح بمنظمة مغربية لترويج المخدرات

الشروق أونلاين
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الأمن الإسباني يطيح بمنظمة مغربية لترويج المخدرات
ح.م
حجز 11 طن من المخدرات في إسبانيا

أوقف الحرس المدني الإسباني ومكتب مكافحة المخدرات التابع للشرطة الفرنسية، 10 متّهمين بالانتماء إلى منظمة إجرامية مغربية. مع مصادرة أكثر من 11 طنا من المخدرات.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد ضبط في حوزة المتّهمين، وهم 8 رجال وامرأتان، 9.600 كيلوغراما من الحشيش و1450 كيلوغراما من الماريخوانا، تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

كما أسفرت هذه العملية عن مصادرة 7 سيارات فاخرة، 8 أسلحة نارية، وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وآلتين لتعبئة الماريخوانا. بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة.

ويواجه الموقوفون تهم الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وتزوير الوثائق.

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