الأمن الإيراني يحبط 30 محاولة تفجير في نفس اليوم

قالت وزارة الأمن الإيرانية، أنها قامت بتنفيذ عديد العمليات أدت إلى إحباط 30 محاولة تفجير متزامن، واعتقال 28 إرهابيا.

قالت وزارة الأمن الإيرانية، أنها قامت بتنفيذ عديد العمليات أدت إلى إحباط 30 محاولة تفجير متزامن في العاصمة الإيرانية طهران وألبرز وأذربيجان الغربية، واعتقال 28 إرهابيا، هذا حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا” اليوم الأحد 24 سبتمبر.

حسب ذات المصدر، فبيان وزارة الأمن الإيرانية قال أن هذه العناصر على علاقة بالجماعة التي تسمى “داعش“. لكن، يضيف البيان، أن نماذج تصميم العملية والنمط السلوكي لهؤلاء الإرهابيين أكثر تقنية وتعقيدًا بكثير من النمط الذي اعتاد عليه مثل هذه الحركات، “ويتوافق بشكل كبير مع الأساليب والآليات المعروفة لدى کیان الاحتلال الصهيوني”، يقول بيان وزارة الأمن الإيرانية.

البيان أضاف أنه من بين ما عثرت عليه قوات الإيرانية خلال العمليات الأخيرة “كميات من المواد المتفجرة والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من المواد لتصنيع القنابل، ومجموعة من 100 قطعة من الصواعق المتفجرة وأجهزة إلكترونية متنوعة للقنابل الموقوتة، 17 مسدساً أمريكياً مع الطلقات والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية، والزي العسكري والسترات الانتحارية وأجهزة المودم المستخدمة في إقليم كردستان العراق ومبالغ من العملات الأجنبية.”

وقد سبق لوزير الأمن الإيراني أن أعلن قبل أسبوعين عن كشف وتفكيك نحو 400 عبوة ناسفة واعتقال 190 إرهابيا من في مختلف أنحاء البلاد منذ 21 مارس لهذا العام.