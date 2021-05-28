قالت صحيفة “ألموندو” الاسبانية، إن الأمن الاسباني اكتشف عشا للمخابرات المغربية في محيط المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمستشفى سان بيدرو، وهي مدينة صغيرة تم غزوها من قبل جواسيس نظام المخزن.

وحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الاسبانية اكتشفت تواجدا كبيرا لعناصر المخابرات المغربية، في محيط المستشفى مع نصب أجهزة تجسس بمختلف زوايا المنطقة.

وكلفت الداخلية الاسبانية الشرطة بمراقبة المستشفى طوال 24 ساعة، لكن الأمن يخوض حملة ضد الجواسيس المغاربة المنتشرين بكثرة حول المبنى.

إسبانيا “تهين” سفيرة المغرب بمهلة 30 دقيقة

وقبل أيام، طلبت السلطات الإسبانية من السفيرة المغربية الحضور إلى مقر الخارجية خلال 30 دقيقة، وردا على ذلك قام المغرب باستدعاء سفيرته بصورة عاجلة للتشاور.

وقال الطرف المغربي على لسان وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، الخميس 20 ماي 2021، أن “السلطات المغربية عجلت في استدعاء سفيرتها” احتجاجا على استعمال الخارجية الاسبانية اللهجة الحادة مع السفيرة المغربية ومطالبتها بالحضور خلال نصف ساعة لمقر الخارجية”.

وأوضح بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في مدريد للتشاور، بعد استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والذي احتج عليه المغرب وردت مدريد بأنه أمر سيادي بالنسبة لها.