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العالم

الأمن الاسباني يكتشف عُشًّا للمخابرات المغربية حول مسشفى سان بيدرو

الشروق أونلاين
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الأمن الاسباني يكتشف عُشًّا للمخابرات المغربية حول مسشفى سان بيدرو

قالت صحيفة “ألموندو” الاسبانية، إن الأمن الاسباني اكتشف عشا للمخابرات المغربية في محيط المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمستشفى سان بيدرو، وهي مدينة صغيرة تم غزوها من قبل جواسيس نظام المخزن.

وحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن الاسبانية اكتشفت تواجدا كبيرا لعناصر المخابرات المغربية، في محيط المستشفى مع نصب أجهزة تجسس بمختلف زوايا المنطقة.

وكلفت الداخلية الاسبانية الشرطة بمراقبة المستشفى طوال 24 ساعة، لكن الأمن يخوض حملة ضد الجواسيس المغاربة المنتشرين بكثرة حول المبنى.

إسبانيا “تهين” سفيرة المغرب بمهلة 30 دقيقة

وقبل أيام، طلبت السلطات الإسبانية من السفيرة المغربية الحضور إلى مقر الخارجية خلال 30 دقيقة، وردا على ذلك قام المغرب باستدعاء سفيرته بصورة عاجلة للتشاور.

وقال الطرف المغربي على لسان وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، الخميس 20 ماي 2021، أن “السلطات المغربية عجلت في استدعاء سفيرتها” احتجاجا على استعمال الخارجية الاسبانية اللهجة الحادة مع السفيرة المغربية ومطالبتها بالحضور خلال نصف ساعة لمقر الخارجية”.

وأوضح بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في مدريد للتشاور، بعد استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والذي احتج عليه المغرب وردت مدريد بأنه أمر سيادي بالنسبة لها.

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التعليقات
12
  • zaid

    الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف النهائي على حساب مولودية الجزائر

    16
  • رابح سعيدي

    اسبانيا في أزمتها مع المروك ارادت أن تستقوي بالإتحاد اﻷروبي و تحرف اصل اﻷزمة السياسية بينهما، لكن تصريح وزير خارجية فرنسا أربكها أين قال ان المغرب ليس دركي اوروبا و أن مكافحة الهجرة غير القانونية مسؤولية الجميع.غير انه ما يحسب للمروك انه وقف في وجه اسبانيا دون مركب نقص. بمن يستقوي إذن؟

    25
  • موسطاش

    عندما أقرأ مثل هذا الخبر البائس ثم أقرأ بالمقابل أن إسبانيا قدمت شكوى لمجلس الأمن ضد الجزائر لأن الجزائر أدرجت في دستورها جزيرة كابريرا (جزيرة إسبانية حالياً) ضمن مياهها الٌإقليمية و أنها بالتالي جزيرة جزائرية بقوة الدستور و الجيش الجزائري، عندها أقول ببساطة : الحمد لله أني جزائري.

    -25
  • Med

    الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف النهائي على حساب مولودية الجزائر

    24
  • إلى المدعو كريم ذبانة المخنز

    عندما تكون العيون بالصحراء الغربية المحتلة نتاع باك أو ورثتها من خالتك أو جدتك يمكنك أن تنظم فيها ما شئت من تظاهرات وبطولات وتتشدق بما قلت من سخافات صبيانية استفزازية... ولكن ما دام أهلها لم يقرروا بعد مصيرهم فأنت "كالمُستَجيرِ مِن الرَّمضاءِ بالنارِ" أي كمن يريد أن يتقي الحرارة بإشعال النار... فهذه ليست رجولة ولا تدعو للافتخار بل هي اسفل درجات الانحطاط والجبن لأنكم تحتقرون الصحراويين وتحتلون أرضهم بينما تخليتم عن سبتة ومليلية وهي لكم بشهادة كل العالم ودون استثناء عكس الصحراء الغربية التي لا يعترف لكم بها إلا دويلات فقيرة دفعتم لهم الرشاوى لفتح قنصليات يعيش فيها الحمام لا دور لها ولا عمل فأين المواطنين من غامبيا وبرنسيبي وحتى الأردن بالصحراء الغربية لتعمل قنصليات الحمام؟؟؟

    -56
  • جزائري حر

    يجب ان اذكركم بازمة جزيرة ليلى التي قام المخزن بنفس المحاولات اليائسة ولكن حكومة اليمين الاسبانية في وقتها اعطت المغاربة الهواة في السياسة الخارجية مهلة 24 ساعة...والهي لم يتعدى الامر ساعة واحدة حتى فرّ جنود المخزن الجبناء واسترجع الاسبان جزيرتهم وتحولت الاخبار في القنوات المغربية من جزيرة ليلى الى النشاط الملكي الاستعبادي ههههه اعجبني هذا التعليق : في البداية برويطة لعبها راجل واستدعى سفيرته للتشاور من مدريد وبعدما شاف أن الحالة حماضت تراجع ورد سبب المشكل الذي حدث في سبتة إلى إرهاق الشرطة المغربية بعد نهاية شهر رمضان! ... فالمخزن سيسقط على أنفه ووجهه : مرة إسبانيا مرة ألمانيا والباقي آت ... هذا حال المخزن مع اسبانيا دائما ... وأتحدى كل المغاربة التحدث عن استرجاع سبتة ومليلية ... هم يتعنترون على الصحراويين فقط ويغتصبون أرضهم أما أرض المغرب الحقيقية فهي تحت السيادة الإسبانية وستبقى إلى أن يأتي رجال أبطال يحررون المغرب من الطواغيت والاحتلال الإسباني معا.

    -50
  • آلجيريان

    الى المذلول عند باب سبتة الاسبانية (كريم). المنتخب الجزائري لن يشارك في هذه المآمرة لانه علم بان اليهود الصهاينة المحتلين هم الذين سيوزع الميداليات على الفائزين مثل القفة الذل والجوع التي وزعت على المراركة المظلومين

    -44
  • رضا

    الى كريم و من قال لك ان الجزائر ستشارك، و هناك انباء ان تونس و مصر ستقاطع اذا يمكن للمغرب استدعاء الصهاينة ههههه

    -37
  • شاوي حر

    وماذا عن استقبال الصهاينة ، والتضاهر معهم على حدوداسيادهم ،وهم يرفعون منشفة الكيان الصهيوني ،والراية المغربية المدنسة من طرف الصهاينة بخيطها مع رايتهم ؟فمن اهان نفسه فهو على غيره اهون.

    -35
  • كريم

    بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال في مدينة العيون المغربية. حظ سعيد لمنتخب الجزائر ههههههه

    136
  • بومدين

    مسكين المغرب اصبح يرقص رقصة الديك المدبوح اصبح له عداوات مع كل الدول المحيطة به

    -81
  • المغرب وسيدته إسبانيا

    في البداية برويطة لعبها راجل واستدعى سفيرته للتشاور من مدريد وبعدما شاف أن الحالة حماضت تراجع ورد سبب المشكل الذي حدث في سبتة إلى إرهاق الشرطة المغربية بعد نهاية شهر رمضان! ... فالمخزن سيسقط على أنفه ووجهه : مرة إسبانيا مرة ألمانيا والباقي آت ... وسأقص عليكم نكتة تلخص حال المخزن مع اسبانيا ... قال لك واحد قال له صاحبه : صحيح أن زوجتك تضربك وتزقي عليك؟ قال له : واش ندير الله غالب؟ قال له: زقي عليها باش تخاف قبل ما تزقي هي... وعندما رجع للمنزل قال بصوت عالي وصياح: عيشة رواحي هنا !!! فجاءت زوجته تجري باغية تضربه وقالت: واش كاين؟ رد عليها: لا غير بغيت نعرف إذا كان ماعن نغسلهم هذا ما كان وضحك هههههه .... هذا حال المخزن مع اسبانيا دائما ... وأتحدى كل المغاربة التحدث عن استرجاع سبتة ومليلية ... هم يتعنترون على الصحراويين فقط ويغتصبون أرضهم أما أرض المغرب الحقيقية فهي تحت السيادة الإسبانية وستبقى إلى أن يأتي رجال أبطال يحررون المغرب من الطواغيت والاحتلال الإسباني معا.

    -76

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