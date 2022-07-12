الأمن السعودي: 6 آلاف حاج بطريقة غير شرعية

مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي

كشف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي، عن ضبط 6 آلاف حاج بطريقة غير شرعية.

وأوضحَ البسامي، أنَّ قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم.

وأضاف أنها أحكمت تطبيقَ الطوقَ الأمني لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من أداء الحج، وتمكنت من ضبط 6310 شخص وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم.

وأشار إلى وجود 84 حملةَ حج وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية فقد بلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وإعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما تم إلقاء القبض على (27) ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443 هـ.