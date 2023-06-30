الأمن الفرنسي يُخْرِجُ ملف المدرب العنصري في توقيت مدروس

احتجزت الشرطة الفرنسية صباح الجمعة التقني المحلّي كريستوف غالتيي مدرب فريق باريس سان جيرمان.

جاء ذلك على خلفية اتّهامات للمدرب غالتيي، بِمُمارسته العنصرية ضدّ لاعبين مسلمين وسود. كما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، التي أضافت أن الشرطة احتجزت أيضا ابن غالتيي بِالتبنّي جون فالوفيتش غالتيي.

وفي تطوّرات للقضية مساء الجمعة، ووفقا للمصدر، فقد أُحيل كريستوف غالتيي إلى المحكمة الجنائية لِمدينة نيس، حيث سيمثل أمامها في الـ 15 من ديسمبر المقبل.

والظاهر أن السلطات الأمنية الفرنسية أخرجت ملف المدرب كريستوف غالتيي، في وقت يشهد البلد موجة عنصرية مقيتة، بعد إقدام شرطي فرنسي على قتل الشاب نائل. وذلك في محاولة من النظام في هذا البلد الأوروبي استمالة أبناء المهاجرين، وتبديد كلّ شبهات العنصرية التي التصقت بِفرنسا ذات الماضي الإستعماري الدموي.