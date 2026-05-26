الأمن الفيدرالي الروسي يكشف: هكذا تم اغتيال قيادات إيران!

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الطريقة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في اغتيال قيادات إيرانية.

وقال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إن عمليات استهداف قيادات إيرانية جرت عبر أساليب متعددة، من بينها استخدام برمجيات خبيثة اخترقت أنظمة المراقبة بالفيديو في العاصمة طهران، ما مكّن من تحديد مواقع بعض الأهداف.

وأوضح، في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ58 لمجلس رؤساء أجهزة الأمن لدول رابطة الدول المستقلة، أن الاعتماد على المنصات التكنولوجية الغربية يخلق نقاط ضعف أمنية كبيرة، ويجعل الدول عرضة لهجمات سيبرانية تنفذها أجهزة استخبارات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاؤها.

وأضاف أن ما وصفه بـ”التحذير الخطير” يتمثل في العمليات الأخيرة التي نُسبت إلى التحالف الأمريكي – الصهيوني ضد قيادات في إيران، مشيرا إلى أن تحديد الإحداثيات تم عبر اختراق أنظمة المراقبة بالفيديو باستخدام برمجيات خبيثة.

كما حذر من التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الرقمية الأجنبية في أنظمة اتخاذ القرار والإدارة، معتبرا أن ذلك قد يخلق مخاطر تتعلق بضعف الشفافية وموثوقية هذه الأنظمة في أوقات الأزمات.

وأكد أن الاعتماد الكامل على البنى الرقمية في قطاعات الاتصالات والحكامة قد يشكل ثغرة استراتيجية في حال وقوع هجمات سيبرانية واسعة النطاق.

يذكر أنه تم اغتيال عدد من أبرز القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، وفي مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي.

كما شملت قائمة الاغتيالات قادة ميدانيين ومؤثرين مثل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية، وغلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج، مما أحدث فراغاً كبيراً في دوائر صنع القرار الإيرانية.