الأمن الوطني: تسجيل أزيد من 19 ألف بلاغ عبر تطبيق “ألو شرطة”

سجل الأمن الوطني خلال سنة 2023، أزيد من 19 ألف بلاغ عبر تطبيق “ألو شرطة” بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من البلاغات عبر الأرقام الخضراء والموزع الهاتفي.

وأفاد رئيس خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نسيم بوطانة، في ندوة صحفية أن تم تسجيل خلال سنة 2023، 4.933.805 مكالمة عبر الأرقام الخضراء (48-15 و17 و104) والموزع الهاتفي، و19751 بلاغ عبر تطبيق الو شرطة.

كما كشف أن الشرطة القضائية سجلت 376.417 قضية، تورط فيها 363.856 شخص، مع معالجة 291.249 قضية، فيما بلغ عدد الضحايا 232.537 ضحية.

أما بخصوص قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أكد المتحدث أنه تم تسجيل 129.471 قضية، تورط فيها 146.309 شخص، مع معالجة 129.167 قضية، فيما تم حجز 07 طن و 22 كلغ و875 غ من القنب الهندي، 169 كغ و 768غرام من الكوكايين و 03 كيلوغرام و664 غرام من الهيروين، بالإضافة إلى 13.566.993 قرص مهلوس.

في حين تم تسجيل سرقة 1402 مركبة، تورط فيها 601 شخص، مع استرجاع 873 مركبة، أي بنسبة 62.26 % من إجمالي المركبات المسروقة.

أما فيما يخص حصيلة نشاطات مصالح الأمن العمومي، فقد تم تسجيل بإقليم اختصاص الأمن الوطني 17045 حادث مرور، خلف 20601 جريحا ووفاة 665 شخص، مع تنظيم 777.616 نشاط توعوي تحسيسي اتجاه مستعملي الطريق.

أما عن حصيلة نشاطات شرطة الحدود، فقد تم تسجيل عبور 19.127.100 مسافر عبر مختلف المراكز الحدودية الوطنية البرية، الجوية والبحرية.