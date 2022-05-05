-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الأمن الوطني: حجز حوالي 30 ألف قرص مهلوس وما يقارب 25 كلغ من الكيف

الشروق أونلاين
  • 81
  • 0
الأمن الوطني: حجز حوالي 30 ألف قرص مهلوس وما يقارب 25 كلغ من الكيف

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، في عمليتين متفرقتين، على مستوى كل من ولايتي سعيدة وقسنطينة، من تفكيك نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء في بيان لذات المصالح “العملية الأولى، تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، مع حجز 24 كلغ و900 غرام من الكيف المعالج، وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل المخدرات، فيما لا يزال شخصين في حالة فرار”.

وتابع البيان العملية الثانية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 29.880 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ و50 ملغ.

بالمقابل تم إيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت عن جنايات القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة، عرض للبيع ونقل وتخزين مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة باستحضار مركبة ذات محرك- النقل والتخزين، الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية.

مقالات ذات صلة
عمرة شوال.. “VIP” بالأسعار الاقتصادية

عمرة شوال.. “VIP” بالأسعار الاقتصادية

معاناة البحث عن الخبز والحليب تتكرّر يومي العيد

معاناة البحث عن الخبز والحليب تتكرّر يومي العيد

لا تسوية لخدمات مستخدمي التربية العالقة منذ 2010

لا تسوية لخدمات مستخدمي التربية العالقة منذ 2010

14 جريحا في مواجهات بين سكان حيين بخنشلة

14 جريحا في مواجهات بين سكان حيين بخنشلة

جواز سفر عربي الأغلى تكلفة في العالم.. ماذا عن الجزائر؟

جواز سفر عربي الأغلى تكلفة في العالم.. ماذا عن الجزائر؟

تأخرٌ في دروس 5 مواد يصل إلى 9 أسابيع

تأخرٌ في دروس 5 مواد يصل إلى 9 أسابيع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد