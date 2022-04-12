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الجزائر

الأمن الوطني: حجز كمية هامة من الكيف المعالج قادمة من المغرب

الشروق أونلاين
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الأمن الوطني: حجز كمية هامة من الكيف المعالج قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة قضية نوعية، متمثلة في تفكيك نشاط شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات، يمتد نشاطها بين ولايتي البيض وبشار، انطلاقا من دولة المغرب.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، مكنت ذات المصلحة المركزية من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 02 قنطار و 3.75 كغ، مع توقيف أبرز عنصر في الشبكة، الذي يبلغ من العمر 33 سنة وينحدر من ولاية برج باجي مختار.

مواصلة للتحقيق، تم تحديد هوية باقي عناصر الشبكة المتواجدين في حالة فرار.

تم إيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت عن جناية الاستيراد، الشحن، النقل، الحيازة، العرض والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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