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الجزائر

الأمن الوطني: مخطط أمني خاص أيام عيد الفطر المبارك

الشروق أونلاين
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الأمن الوطني: مخطط أمني خاص أيام عيد الفطر المبارك

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سيما على الساحات العمومية بهدف ضمان أمن المواطن.

وأفاد بيان للمديرية العاصمة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، “يكمن هذا المخطط من خلال وضع تشكيلات عملياتية متخصصة، لاسيما على مستوى الفضاءات والساحات العمومية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين، وذلك بهدف ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات”.

كما ستسهر هذه الوحدات والفرق العملياتية للأمن الوطني، على ضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سائقي المركبات، عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى وضع دوريات راكبة وراجلة على مستوى الأماكن التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين يومي العيد”.

هذا، وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام وخاصة سائقي المركبات، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة وخلال تنقلاتهم المختلفة، بهدف قضاء عيد فطر سعيد، مذكرة بالروابط الاتصالية الأخضر 48-15 ورقم النجدة 17.

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