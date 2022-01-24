الأمن الوطني: مسابقة توظيف جديدة عبر 10 ولايات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، عن تنظيم مسابقة توظيف لفائدة المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب بعنوان سنة 2021.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الىوطني في بيان لها أن التوظيف سيكون عن طريق المسابقات والاختبارات، لفائدة مصالح الشرطة بالولايات الجنوبية العشرة (10) المستحدثة.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وأشارت المديرية إلى أن ملفات الترشح تودع على مستوى المصالح المحلية للشرطة (المصالح الولائية للموارد البشرية)، لأمن الولايات العشرة المعنية بالعملية.

المديرية العامة للأمن الوطني تنشر توضيحا حول مسابقة التوظيف

وفي 20 ديسمبر 2021، نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، الإثنين، توضيحا حول إيداع ملفات المشاركة في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها.

وتبعا لاستفسارات عديدة حول إيداع ملف مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين، أوضحت الجهة المعنية أن العملية تتم على مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز عبر الولايات المعنية.

هذا وأعلنت المديرية، عن فتح مسابقة توظيف لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز عبر 7 ولايات.

وأفاد بيان للمصالح المعنية “تعلن المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، تمنراست)، بعنوان سنة 2021”.

وأوضحت المديرية أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.