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الأمن الوطني يحذر السائقين من مخاطر التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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الأمن الوطني يحذر السائقين من مخاطر التقلبات الجوية
ح.م
صورة لحادث مرور بالطريق السيار شرق غرب

حذرت مديرية الأمن الوطني، السائقين من مخاطر التقلبات الجوية ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم و دعتهم إلى  التقيد بقواعد السلامة.

ودعت مديرية الأمن في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتذكر بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية، بتجنب الإفراط في السرعة، الالتزام بـ قانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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