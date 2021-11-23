الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني،ابتداء من الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تدوم إلى غاية 25 من الشهر الجاري بمدينة اسطمبول التركية.

وأفاد بيان للمديرية العامة للامن الوطني، أنه سيتم خلال هذه الدورة، التي يحضرها قادة وممثلو مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء في المنظمة، مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة “بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة” في إطار منظمة الانتربول، بهدف “التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات في العالم”.

ويمثل المدير العام للأمن الوطني في هذه الدورة ،المفتش العام لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي ،على رأس وفد يضم كل من مدير الشرطة القضائية، رئيس مصلحة التعاون الدولي ورئيس المكتب المركزي للانتربول بالجزائر.