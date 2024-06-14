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الجزائر

الأمن الوطني يضع مخططا وقائيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الشروق أونلاين
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الأمن الوطني يضع مخططا وقائيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أرشيف

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة عيد الأضحى، مخططا أمنيا وقائيا عبر كامل إقليم اختصاصها، لضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الهيئة الأمنية.
وأوضح البيان أن هذا المخطط، يشمل “تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة من مختلف الوحدات العملياتية للأمن الوطني تسهر على ضمان أمن المواطن، بالإضافة إلى تعزيز انتشار عناصر الشرطة على مستوى الساحات والأماكن العمومية ومحطات نقل المسافرين”.
وأضاف البيان أن “فرق الأمن العمومي ستحرص على ضمان الانسيابية المرورية وتعزيز أمن الطرقات ومحاربة ظاهرة اللاأمن المروري, من خلال فرقها الميدانية المسخرة لتفادي الازدحام المروري عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص”.
من جهة أخرى نبهت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام بـ”ضرورة احترام قواعد قانون المرور والتحلي بقواعد السياقة السليمة”.

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