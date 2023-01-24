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الجزائر

الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب

الشروق أونلاين
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الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف في قرابة 300 منصب
ح.م

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مسابقة توظيف لفائدة المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب، تتضمن قرابة 300 منصب.

وأفاد بيان  للشرطة “المديرية العامة للأمن توظف لفائدة مصالحها بعنوان سنة 2022، عن طريق المسابقات والإختبارات للمستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب”.

ونشرت الشرطة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك شروط التوظيف والرتب المطلوبة وعددها بالإضافة إلى مكان ونمط التوظيف. وهو ما تظهره الجداول أسفله.

وفي 11 جانفي الجاري، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إطلاق مسابقة توظيف لفائدة الأعوان المتعاقدين في رتبة عامل مهني من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي.

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