الأمن الوطني يُعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة ذكور، على أساس الاختبارات، بعنوان سنة 2023.

وأفادت المديرية في بيان لها، الاثنين، أن الراغبين في المسابقة يمكنهم تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية .

وتُعلم المديرية العامة للأمن الوطني، الراغبين في الانخراط في صفوف الأمن الوطني، أن إيداع ملفات الترشح للمشاركة في المسابقة، تتم على مستوى مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات.