الأمن والحماية المدنية يستعدان لتأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدينة جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية، لتأمين امتحان شهادة التعليم المتوسط، التي ستنطلق غدا الاثنين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن، أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية، الرامية الى مرافقة جهود الدولة لإنجاح هذه الامتحانات، عبر 2044 مركز امتحان ضمن قطاع الاختصاص.

كما أشارت إلى أنه تم تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات،

كما تم تسخير تشكيلات أمنية تسهر على مرافقة وتأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وإعادة أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية.

ودعت لمديرية العامة للأمن الوطني سواق المركبات وأولياء التلاميذ إلى تفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

من جهة أخرى، كشف النقيب زهير بن أمزال المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، عن وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 18550 عون تدخل بمختلف الرتب لتغطية امتحانات شهادتيالتعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023.

وفي تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى أكد زهير بن امزال، أنه لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا عملياتيا مكونا من 18550 عون بمختلف الرتب وأكثر من 1414سيارة إسعاف وكذلك 995 شاحنة تدخل.

وأضاف النقيب، قائلا”كل الظروف مهيئة لانجاح تأمين هذه الامتحانات ممن خلال تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية .