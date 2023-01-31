الأمن يحبط تهريب 85 ألف يورو عبر مطار هواري بومدين

تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. في عمليتين متفرقتين بداية هذا الأسبوع، من إحباط تهريب مبالغ بالعملة الصعبة بقيمة 85 ألف يورو نحو برشلونة وإسطنبول.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمّ توقيف مسافر كان بصدد المغادرة نحو برشلونة في إسبانيا، بعد ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة بحوزته، قدّرت قيمته بـ 55.000 أورو.

كما أوقف مسافر آخر كان متوجّها إلى إسطنبول في تركيا، وبحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 30.000 أورو.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.