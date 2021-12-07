الأمن يحقق في شبهات فساد بمؤسسة تربية الدواجن ببلعباس

صفقة مشبوهة تكبد المؤسسة خسائر تزيد عن 3 ملايير

كشفت مصادر عليمة للشروق، أن الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، فتحت تحقيقاتها حول قضية فساد ضربت مجددا مؤسسة تربية الدواجن “أفيكاب”، وكبدت خزينتها خسائر تزيد عن 3 ملايير سنتيم.

وحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن القضية كشفتها إدارة المؤسسة وقامت بإيداع شكوى لدى الجهات القضائية، بعد أن ثبت أن المؤسسة وبفعل فاعل، قامت ببيع كميات معتبرة من البيض لمتعامل خاص، مقابل دفع هذا الأخير للمبلغ الذي يتجاوز 3 ملايير سنتيم، عن طريق صك بنكي خاص، تبين أنه من دون رصيد، كما ظهر أن المؤسسة المدانة الواقع مقرها بإحدى مدن وسط البلاد، ليست معنية بهذه الصفقة المبرمة، الأمر الذي فجر الفضيحة ودفع بالإدارة إلى التعجيل برفع شكوى لاسترجاع الأموال المنهوبة بهذه الطريقة، وتبع ذلك صدور أمر من نيابة محكمة سيدي بلعباس لبداية التحقيقات في القضية من طرف الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للأمن الولائي، التي استدعت عددا من إطارات المؤسسة للشروع في الاستماع لأقوالهم حول الفضيحة.

وتأتي هذه القضية، لتزيد من تدهور الوضعية المالية لهذه المؤسسة، التي تكبدت خلال السنوات الأخيرة خسائر تحسب بعشرات الملايير، بسبب صفقات خاسرة أبرمت مع عديد المتعاملين الخواص، الذين استغلوا الفراغات التي حملتها الاتفاقيات المبرمة مع الكثير منهم، لمطالبة المؤسسة بتعويضات مالية كبيرة، وأثرت مثل هذه التعاملات التجارية المشبوهة، على مداخيل المؤسسة التي عجزت خلال فترات متقاربة عن دفع أجور العمال.