الأمن يطلب شهادات حول رعية إفريقي متهم في قضية نصب واحتيال

وجهت مصالح الأمن الوطني لولاية برج بوعريريج نداء للجهور من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة حول رعية إفريقي متابع في قضية نصب واحتيال.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد تمكن أمن برج بوعريريج متمثلا في الفرقة الاقتصادية والمالية من توقيف المدعو “ح.ح” وهو رعية إفريقي متابع في قضية نصب واحتيال.

وفي هذا الصدد وجهت المصالح ذاتها نداء لكل شخص كان قد وقع ضحية للسالف الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق المفتوح في قضية الحال من أجل التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، أو التقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية ذاتها، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

الأمن يطلب شهادات حول شخص محتال بالجزائر العاصمة

أصدرت مصالح الأمن الوطني، نداء للجمهور، يتعلّق بمتهم مشتبه بارتكابه جرائم نصب واحتيال، داعية كل من وقع ضحية للمعني إلى الإدلاء بشهادته.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر فإن الشخص المدعو “ص.ب” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح الأمن نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر سواء عن طريق إلتقائه شخصيا أو التعامل معه عبر الهاتف، التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة غرب الكائن على مستوى شاطونوف بالأبيار، العاصمة، أو أي مقر شهر عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.