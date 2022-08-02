الأمن يطلب شهادات حول شخص محتال بالجزائر العاصمة

أصدرت مصالح الأمن الوطني، نداء للجمهور، يتعلّق بمتهم مشتبه بارتكابه جرائم نصب واحتيال، داعية كل من وقع ضحية للمعني إلى الإدلاء بشهادته.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر فإن الشخص المدعو “ص.ب” مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح الأمن نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر سواء عن طريق إلتقائه شخصيا أو التعامل معه عبر الهاتف، التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة غرب الكائن على مستوى شاطونوف بالأبيار، العاصمة، أو أي مقر شهر عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.