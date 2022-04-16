الأمن يطيح بأحد أخطر مزوري التأشيرات بتلمسان

تحقيقات في بيع شهادات عمل بمؤسسات عمومية

نجحت عناصر الشرطة بوهناق التابعة لأمن دائرة المنصورة في تلمسان، نهاية الأسبوع، في الإطاحة بشخص خطير احترف النصب والاحتيال، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية منظمة لها امتدادات عابرة للحدود الوطنية في كل من فرنسا وإسبانيا، اختص في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على التأشيرة بغرض استخدامها في تهجير الأشخاص إلى الديار الإسبانية على وجه التحديد .

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن المصالح الأمنية في تلمسان، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 32 عاما تورط في قضية نصب واحتيال متكاملة الأركان مع متابعته بتهم التزوير واستعماله بغرض تنظيم عمليات الهجرة، وانتحال صفة ينظمها القانون، تعرض لها العديد من الأشخاص يقطنون في ولاية تلمسان وغيرها من المناطق المجاورة على شبكة الإنترنت، كان يوهم ضحاياه من مختلف الأعمار بتسهيل سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، نظير عمولات كبيرة تصل حدود 45 مليون سنتيم، قبل أن يستفيقوا على وقع صدمة، بعد أن تبين لهم أنهم وقعوا ضحايا عملية نصْب مُحكمة كلفتهم الملايين.

وأورد المصدر ذاته، أن عملية توقيف الشخص المتهم بالنصب، جاءت بعد توارد عدة شكاوى على مصالح الشرطة، تفيد بوجود شخص يوهم شبانا وشابات باستخراج تأشيرات دخول إحدى الدول الأوروبية لاسيما إسبانيا مقابل مبالغ مالية معتبرة وصلت حدود 450000 دج، كان استلم أموالا من ستة أشخاص فيما كان ينتظر دخول حوالات آخرين نظير وعود صورية بتحقيق أحلام شباب بمعانقة الإلدورادو الأوروبي.

الشاب الموقوف الذي استغل “لهفة” البعض على الهجرة، كان ينتحل صفات ينظمها القانون مثل وكيل سفر وأسفار معتمد وتارة الادعاء بامتلاكه علاقات مع مسؤولين دبلوماسيين، وله قدرة التوسط للراغبين في الهجرة إلى إسبانيا بتمكينهم من السفر في ظرف قياسي.

وبينت الأبحاث الأمنية أن النصاب الموقوف كان يغري زبائنه بإعلانات، بدخول الديار الأوروبية بملفات قانونية مرفقة بمواعيد سفر مؤشر عليها، ليكتشف ضحاياه أنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال، إثر تهربه من الالتزام بوعوده. كما أسفرت عملية التفتيش، تحت إشراف قضائي، عن العثور على وثائق ومستندات مزورة، وعدة أختام مقلدة تستعمل في ارتكاب ذات الأفعال الإجرامية. الشخص الموقوف، سيتم إحالته على أنظار الجهات القضائية المختصة، فور استكمال التحقيق معه بخصوص ظروف وملابسات النشاط الإجرامي وارتباطاته بشبكات أخرى محتملة .

هذه القضية الخطيرة التي عالجتها مصالح أمن بوهناق في تلمسان، تأتي موازاة مع تحقيقات مركزة أخرى تجريها جهات أمنية في نشاط إجرامي بتزوير ملفات تأشيرات دخول دول أوروبية على غرار إسبانيا باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة مثل شهادات عمل بشركات عمومية وحتى خاصة، إلى جانب بيع شهادات عمل بمؤسسات إعلامية مقابل مبالغ تتراوح بين 30 إلى 50 ألف دينار جزائري، إلى جانب مواعيد تظاهرات مختلفة منها رياضية وثقافية وسياحية لحضورها في إسبانيا وأخرى تخص مواعيد سفر طبية.

وقد تمت الإطاحة في منتصف شهر مارس الماضي بمحتال كبير في ولاية الشلف، كان يزور ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية منها دفاتر فارغة للحالة المدنية وعقود ازدياد فارغة مقابل مبالغ تتفاوت بين 500 و550 ألف دينار جزائري، كما تم ضبط أختام أخرى مزورة تحمل توقيعات رؤساء مراكز للتكوين المهني ومعاهد بجامعات وشركات تأمين وغيرها.