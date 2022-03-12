الأمن يفك لغز جريمة قتل رعية كاميروني بوهران

توقيف شخصين مشتبه فيهما

تمكنت مساء الخميس، عناصر المجموعة الإقليمية لدرك وهران، من فك لغز الجريمة البشعة التي كان القطب الحضري الجديد أحمد زبانة، مسرحا لها مؤخرا، وأسفرت عن مصرع رعية أجنبي من جنسية كاميرونية، حيث تم توقيف شخصين يبلغان 20 و38 عاما، يشتبه بتورطهما في جريمة قتل الضحية المقرونة بالسرقة.

وحسب مصادر مؤكدة، فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 7 مارس من الشهر الجاري، في أعقاب ورود إخطار إلى مركز العمليات بالقيادة الولائية للدرك، تضمن العثور على شخص يصارع الموت من جنسية إفريقية، بعد تلقيه طعنات بسلاح أبيض محظور، إذ سارعت عناصر الدرك على جناح السرعة إلى مسرح الجريمة رفقة أعوان الحماية المدنية، الذين نقلوا الضحية إلى مستشفى المدينة، لكنه فارق الحياة بعد نصف ساعة، متأثرا بجروح خطيرة على مستوى القلب.

الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك بتنشيط عنصر الاستعلام، أظهرت تورط شابين لهما سوابق عدلية في قضية سابقة بالتعدي على المواطنين بالأسلحة البيضاء، حيث تم الاعتداء على الرعية الكاميروني بعد مقاومة هذا الأخير الذي رفض تسليم أغراضه ومبلغ مالي كان بحوزته إلى مرتكبي الجريمة.

التحريات التي قادتها ذات المصالح أثمرت توقيف الفاعلين بعد خطة أمنية محكمة بغلق مداخل ومخارج القطب الحضري أحمد زبانة، حيث تم التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، علاوة على تحديد باقي المتورطين المحتملين، تمهيدا لتقديمهما اليوم الأحد أمام العدالة.