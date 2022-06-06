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الجزائر

الأمن ينشر صور ثلاثة متّهمين بالاحتيال في الشلف

الشروق أونلاين
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الأمن ينشر صور ثلاثة متّهمين بالاحتيال في الشلف
ح.م
المتّهمون بانتحال الصفة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الإثنين، صورا لثلاثة متّهمين بالاحتيال في الشلف، ودعت ضحاياتهم إلى تقديم شهاداتهم لدى العدالة.

وجاء في بيان لأمن ولاية الشلف أنّ الأشخاص الظاهرين في الصورة، يشتبه في تورّطهم في قضية انتحال صفة موظف بهيئة رسمية، للنصب على ضحاياهم.

ودعت مصالح الأمن “كلّ شخص يكون قد وقع ضحية للمتّهمين”، إلى التوجّه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب البلاد، لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادة في القضية.

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