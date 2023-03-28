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الجزائر

الأمن: 209 موقوفين في ليلة واحدة بالعاصمة

الشروق أونلاين
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الأمن: 209 موقوفين في ليلة واحدة بالعاصمة
أرشيف
الشرطة

أوقفت المصالح العلمياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، 209 مشتبه بهم في عدة قضايا، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتتعلق تهم الموقوفين، حسب ما ذكره البيان، بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاستهلاك الشخصي للمخدرات، وحمل أسلحة بيضاء محظورة.

وأسفرت العملية عن ضبط و حجز:

  • 226.8 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي،
  • و0.8 غرام هيروين،
  • و209 كبسولات من المؤثرات العقلية،
  • بالاضافة إلى 8 أسلحة بيضاء محظورة من مختلفة الأنواع والأحجام،
  • وقطعة واحدة من الألعاب النارية (شماريخ).
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