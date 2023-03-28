الأمن: 209 موقوفين في ليلة واحدة بالعاصمة

أوقفت المصالح العلمياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، 209 مشتبه بهم في عدة قضايا، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتتعلق تهم الموقوفين، حسب ما ذكره البيان، بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاستهلاك الشخصي للمخدرات، وحمل أسلحة بيضاء محظورة.

وأسفرت العملية عن ضبط و حجز: