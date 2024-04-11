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الأميران الحسين ورجوة ينتظران مولودهما الأول

الشروق أونلاين
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الأميران الحسين ورجوة ينتظران مولودهما الأول

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، والأميرة رجوة آل سيف، ينتظران مولودهما الأول في صيف العام الحالي، الخبر الذي اعتُبر ساراً بالنسبة للأردنيين وللعائلة الملكية.

واختار الديوان الملكي الأردني يوم عيد الفطر المبارك لإعلان الخبر لعموم الشعب الأردني، المولود الذي يعتبر الحفيد الأول للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا عبد الله.

وتابع البيان: “الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة”.

يذكر أن الديوان الملكي الأردني سبق وأعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عقب عقد قرانهما في الأول من جوان 2023.

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