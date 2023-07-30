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الأميرة رجوة الحسين تثير التفاعل من جديد في آخر ظهور لها

الشروق أونلاين
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الأميرة رجوة الحسين تثير التفاعل من جديد في آخر ظهور لها
صورة من انستغرام
الأميرة رجوة الحسين رفقة زوجها وشقيقه

 أثارت الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن الكثير من التفاعل في أحدث ظهور لها، في عقد قران نجل الأميرة عالية بنت الحسين.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اطلالة الأميرة رجوة الحسين التي كانت برفقة زوجها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأمير هاشم، بمناسبة عقد قران طلال الصالح نجل الأميرة عالية بنت الحسين شقيقة ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي تم الخميس الماضي.

وعلى غرار حماتها الملكة رانيا بات الجمهور ينتظر إطلالة الأميرة رجوة وابتسامتها أيضا من وقت لآخر.

وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل كبير بالرغم من أن عقد القران حصل الخميس الماضي، شاركتها الأميرة عالية عبر إنستغرام، معلقة “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين والأمير هاشم بن عبدالله الثاني بارك الله فيهم أجمعين”.

واختارت الأميرة رجوة فستانا أنيقًا من باكو رابان باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء.

فستان الأميرة رجوة هو من ضمن تشكيلة أيقونية مصغرة قدمتها دار باكو رابان، ضمن تشكيلة حصرية من الأزياء في متجر هارفي نيكلز بدبي، حيث تمّ تنسيق هذه الإطلالات بطريقة متقنة، لتمنح السيدة العصرية المزيد من التألق، من خلال الأقمشة اللامعة والتفاصيل الجرافيكية بألوان هادئة.

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