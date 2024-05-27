الأميرة رجوة بعيون الحسين.. هذا ما قاله ولي العهد الأردني عن حياته بعد الزواج!

تحدّث الأمير الحسين، ولي العهد الأردني عن تغير حياته بعد الزواج، كاشفا الصفات التي وجدها في شريكة حياته السعودية رجوة آل سيف.

ومدح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأحد، زوجته رجوة، خلال مقابلة خاصة مع قناة العربية، مؤكدا على تأثيرها الإيجابي في حياته.

وقال الحسين: “الحمد لله تغيرت للأفضل، ونعمة كبيرة أني عثرت على شريكة حياتي، والزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءا. رجوة هادئة، وظلها خفيف، وطيبة المعشر، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرا”.

وأضاف: “عادة، نجلس كثيرا في البيت، تعلم لا نستطيع الخروج كثيرا، والحمد لله نحن سعيدون، والآن نحن متحمسون كثيراً للمرحلة الجديدة، كل شيء سيتغير مع الأولاد”.

وبخصوص قرب ميلاد طفله قال: “لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون. الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله أنها مرحلة جميلة”.