الأميرة هيا حضرت عزاء إليزابيث وسط مخاوف من لقائها بزوجها السابق

قامت الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة الملك عبد الله ملك الأردن، وطليقة حاكم دبي، بتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث، وسط مخاوف من التقاء زوجها السابق.

جاء ذلك بعد يوم من قيام زوجها السابق، الشيخ محمد آل مكتوم، بزيارة قصر باكنغهام للقاء الملك تشارلز في حفل استقبال عشية جنازة الملكة.

وكانت هناك مخاوف من أن يتواصل الشيخ محمد مع الأمير الحسن بن طلال، عم الأميرة هيا، وهو لقاء يحتمل أن يكون محرجًا بعد طلاق الأميرة هيا من الشيخ.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأميرة هيا لم تحضر جنازة الملكة إليزابيث، بل حضرت حفل التكريم، وكان شقيقها الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا يمثلان الأردن خلال مشاركتهما في الجنازة.

واعتبرت الأميرة هيا أن الملكة إليزابيث كانت مصدر الهام، وقالت في تصريح لرويترز أنها تعتقد أن لا ترى ملكة مثلها.

يذكر أنه في العام الماضي، منحت المحكمة العليا في لندن الأميرة الحضانة الكاملة لطفليها من الشيخ محمد بعد معركة طلاق طويلة، كما حصلت على 554 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر تسوية طلاق على الإطلاق في المملكة المتحدة، والتي سيتم إنفاقها بشكل أساسي على تأمين طفليها جليلة، 14 عامًا، وزايد، 9 سنوات.