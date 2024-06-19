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رياضة

الأميركية سميث تحطم الرقم القياسي العالمي في الـ 100 متر سباحة على الظهر

عمر سلامي
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الأميركية سميث تحطم الرقم القياسي العالمي في الـ 100 متر سباحة على الظهر
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ريغان سميث

حطّمت السبّاحة الأميركية ريغان سميث الرقم القياسي العالمي لسباق 100متر على الظهر، ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وسجّلت سميث 57.13 ثانية متخطية رقم الأسترالية كايلي ماكيون 57.33 ثا، والذي حققته في أكتوبر 2023، في العاصمة المجرية بودابست.

وقالت سميث البالغة 22 عاماً عن الرقم القياسي الذي كانت تحمله منذ العام 2019، كان هذا الأمر ضمن الأهداف.

وأضافت: ” أنا فخورة جداّ بنفسي، السباحة ظهراً صعبة أحياناً بالنسبة إلي، لكن أن أقاتل وأستعيد الرقم القياسي يعني الكثير لي”.

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