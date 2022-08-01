الأمير تشارلز وافق على الحصول على مبلغ كبير من عائلة بن لادن
كشف مصدر صحفي بريطاني، أن الأمير تشارلز وافق على أخذ مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن.
وقالت صحيفة “صنداي تايمز” أن أمير ويلز حصل على الأموال من بكر بن لادن، رب الأسرة السعودية الثرية وشقيقه، وهما الرجلان غير الشقيقين لأسامة بن لادن، مؤسس القاعدة المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر.
EXCLUSIVE: Prince Charles accepted £1m payment from the family of Osama Bin Laden
Prince met and secured money from 9/11 terrorist’s siblings — including family patriarch Bakr — despite objections of palace aides
One was “shouted down” for raising alarmhttps://t.co/ikt29q2AWi
— Gabriel Pogrund (@Gabriel_Pogrund) July 30, 2022
ووفق الصحيفة، كان تشارلز، 73 عاما، قد التقى بكر 76 عاما، في كلارنس هاوس في لندن في 30 أكتوبر 2013، بعد عامين من مقتل بن لادن على يد القوات الأمريكية الخاصة في باكستان.
ووافق تشارلز على الحصول على الأموال على الرغم من الاعتراضات الأولية للمستشارين في كلارنس هاوس وصندوق أمير ويلز الخيري، حيث تم التبرع بالمبلغ.
وفقا للمصادر، فإن العديد من المستشارين طلبوا من تشارلز إعادة المبلغ إلى عائلة بن لادن، لأنه إذا وصل الخبر إلى وسائل الإعلام” سيثير غضبا وطنيا”ّوأنه ستتلوث سمعته إذا “ظهر اسمه في نفس الجملة مع الإرهابي الذي قتل 67 بريطانيا إلى جانب الآلاف من الأمريكيين”.
ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” يشعر أمير ويلز بالحرج من إعادة المبلغ لأصحابه، في حين وافق أمناء جمعية الأمير تشارلز الخيرية بالمبلغ الكبير .