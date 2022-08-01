-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول أمطار رعدية بهذه الولايات
العالم

الأمير تشارلز وافق على الحصول على مبلغ كبير من عائلة بن لادن

الشروق أونلاين
  • 688
  • 0
الأمير تشارلز وافق على الحصول على مبلغ كبير من عائلة بن لادن
أرشيف

كشف مصدر صحفي بريطاني، أن الأمير تشارلز وافق على أخذ مليون جنيه إسترليني من عائلة أسامة بن لادن.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” أن أمير ويلز حصل على الأموال من بكر بن لادن، رب الأسرة السعودية الثرية وشقيقه، وهما الرجلان غير الشقيقين لأسامة بن لادن، مؤسس القاعدة المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر.

ووفق الصحيفة، كان تشارلز، 73 عاما، قد التقى بكر 76 عاما، في كلارنس هاوس في لندن في 30 أكتوبر 2013، بعد عامين من مقتل بن لادن على يد القوات الأمريكية الخاصة في باكستان.

ووافق تشارلز على الحصول على الأموال على الرغم من الاعتراضات الأولية للمستشارين في كلارنس هاوس وصندوق أمير ويلز الخيري، حيث تم التبرع بالمبلغ.

وفقا للمصادر، فإن العديد من المستشارين طلبوا من تشارلز إعادة المبلغ إلى عائلة بن لادن، لأنه إذا وصل الخبر إلى وسائل الإعلام” سيثير غضبا وطنيا”ّوأنه ستتلوث سمعته إذا “ظهر اسمه في نفس الجملة مع الإرهابي الذي قتل 67 بريطانيا إلى جانب الآلاف من الأمريكيين”.

 ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” يشعر أمير ويلز بالحرج من إعادة المبلغ لأصحابه، في حين وافق أمناء جمعية الأمير تشارلز الخيرية بالمبلغ الكبير .

مقالات ذات صلة
هل يريد النظام المغربي مقايضة ناشط إيغوري بموقف الصين من الصحراء الغربية؟

هل يريد النظام المغربي مقايضة ناشط إيغوري بموقف الصين من الصحراء الغربية؟

رئيس غواتيمالا يتعرض لمحاولة اغتيال

رئيس غواتيمالا يتعرض لمحاولة اغتيال

متظاهر على كرسي رئيس البرلمان العراقي.. الشعب هو القائد (فيديو)

متظاهر على كرسي رئيس البرلمان العراقي.. الشعب هو القائد (فيديو)

حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض

حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط على الأرض

هل ستعيد عقوبات واشنطن المخزن إلى حجمه الطبيعي؟

هل ستعيد عقوبات واشنطن المخزن إلى حجمه الطبيعي؟

السلطات المغربية تصف المطالبين برحيل الحكومة بـ “المرضى”

السلطات المغربية تصف المطالبين برحيل الحكومة بـ “المرضى”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد