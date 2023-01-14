الأمير هاري: تفاصيل كثيرة متعلقة بوالدي وأخي قمت بحذفها

أكد الأمير البريطاني، هاري، أن كثير من التفاصيل المتعلقة بوالده وشقيقه حذفت من كتابه “سبير” الذي طرح في وقت سابق من هذا الأسبوع وأثار كثير من الجدل.

وقال دوق ساسكس في مقابلة مع صحيفة “التلغراف” إنه كان قلقا من نشر تفاصيل أوسع عن حياة والده، الملك تشارلز الثالث، وشقيقه ويليام أمير ويلز، لكنه كان يخشى ألا يسامحاه مطلقا.

وأضاف أنه بإمكانه أن يكتب مذكرات أخرى، مشيرا إلى أن المسودة الأولى لـ “سبير” كانت ضعف الطبعة النهائية للكتاب الذي أثار نشره كثير من الجدل.

وقال الأمير هاري إن المسودة الأولى كانت 800 صفحة، فيما طرح الكتاب حاليا بـ 400 صفحة. وتابع: “هناك أشياء حدثت بيني وبين أخي وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم، لأنني لا أعتقد أنهم لن يسامحونني أبدا” حال الإفصاح عنها.

ويوجّه هاري سهامه في الكتاب باتجاه الجميع بدءاً منه شخصياً عندما كان مراهقاً يتناول المخدرات والكحول، وصولاً إلى والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام وزوجة أبيه كاميلا وزوجة أخيه كيت.

وقال قصر كنسينغتون وقصر باكنغهام إنهما لن يعلقا على محتويات الكتاب.

و”سبير” تعني الاحتياطي، واسم الكتاب منقول عن قول مأثور قديم في الأوساط الملكية والأرستقراطية: الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي حال حدوث أي شيء للبكر.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، قد تخلوا عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، قائلين إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.