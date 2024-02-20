الأمير ويليام يدعو إلى وقف إطلاق النار

دعا الأمير ويليام إلى وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، خلال زيارة له اليوم الثلاثاء للصليب الأحمر البريطاني في لندن.

حسب ما نقلته “بي بي سي“، فالأمير البريطاني دعا إلى “إنهاء القتال في أسرع وقت ممكن”، كما تحدث عن “التكلفة البشرية الفادحة للصراع في الشرق الأوسط”.

الأمير ويليام حسب ما نقله نفس المصدر، قال أن هناك “حاجة ماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة”.

كما شارك الأمير في اتصال فيديو مع موظفي الصليب الأحمر في غزة، الذين قدموا له روايات مصورة مباشرة عن عملهم حسب بي بي سي.

واستمع أيضا لتحذيرات من أنه بدون الإمدادات الطبية أو الوقود، فإن المستشفيات معرضة لخطر “التحول إلى مقبرة” وأن توزيع المساعدات الإنسانية أصبح صعباً.

وحسب ذات المصدر، قالت بياتريس بوتسانا سيتا، الرئيسة التنفيذية للصليب الأحمر البريطاني، إن “المدنيين هم الذين يدفعون الثمن مع استمرار تدهور الوضع الإنساني”.

وللتذكير فقد امتنعت بريطانيا اليوم، الثلاثاء 20 فيفري، في مجلس الأمن عن التصويت لمشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار، وهو القرار الذي عرقلته الولايات المتحدة في حين وافق عليه 13 عضوا في مجلس الأمن من بين 15.