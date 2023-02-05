الأمينة العامة لجمعية الأمل: ندرة أدوية السرطان مشكل خطير جدا

تحدثت الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة مرضى السرطان، الأحد، عن مشكل ندرة الأدوية المخصصة لهذه الفئة.

وخلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى اعتبرت حميدة كتّاب أنّ ندرة الأدوية مشكل خطير جدًا لدى مرضى السرطان.

وأقرت الأمينة العامة للجمعية بوجود تذبذبات على صعيدي الأدوية والعلاج الإشعاعي، معتبرة أنّ المشكل الراهن هو “مشكل تسيير”.

ورافعت المتحدثة ذاتها لتفعيل تسيير ناجع يتجاوز الندرة إلى جانب توفير كل الأدوية خصوصا الجديدة التي تمنح الكثير من الأمل للمرضى.

وأوعزت المتحدثة ذاتها: “السرطان لم يعد البعبع المخيف بل صار له الشفاء ويمكن تفادي الإصابة به”.

وفي السياق ذاته، أكدت الأمينة العامة لجمعية الأمل، استمرار ارتفاع الإصابة بسرطاني الرئة والثدي.

فمن ضمن 50 ألف إصابة بمختلف أنواع السرطانات عام 2022، تقول ضيفة الصباح، تم تسجيل 15 ألف حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي، إلى جانب تفاقم سرطان عنق الرحم.

في مقابل، كشفت الأمينة العامة لجمعية الأمل تسجيل 3 آلاف حالة إصابة جديدة عند الرجال بسرطانات الرئة والقولون والبروستات.