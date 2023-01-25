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الأمينة العامة للخارجية الفرنسية تحل بالجزائر

الشروق أونلاين
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الأمينة العامة للخارجية الفرنسية تحل بالجزائر
ح.م
ديسكوت رفقة سفير فرنسا بشوارع الجزائر العاصمة

حلت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، يوم الثلاثاء، بالجزائر، على رأس وفد من عدة قطاعات في زيارة تهدف لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعلنت آن ماري ديسكوت أن زيارتها إلى الجزائر مع وفد من عدة قطاعات من أجل تعزيز التعاون وكذا تطوير الشراكة في مختلف القطاعات.

وستلتقي ديسكورت لاحقا نظيرها الجزائري عمار بلاني في جلسة لبحث ملفات التعاون بين البلدين.

وتزامنت زيارة الدبلوماسية الفرنسية، مع أخرى لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى باريس، لبحث التعاون العسكري.

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