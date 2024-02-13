الأمين العام لـ”أوابك”: الجزائر من أهم المصادر الموثوقة لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي

أشاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” جمال عيسى اللوغاني يوم الثلاثاء، بالجهود التي تبذلها الجزائر استعدادا لتنظيم القمة الـ7 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز.

واستقبل اللوغاني بمكتبه في الكويت، سفير الجزائر لدى الدولة نور الدين مريم، في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة يوم 2 مارس المقبل.

وحسب ما ذكره بيان لـ”أوابك”، فقد أثنى الأمين العام على الجهود التي تبذلها الجزائر لعقد هذه القمة. متمنيا لها كل النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح المسؤول ذاته، أن هذه القمة “تكتسي أهمية بالغة. حيث تعقد في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة”.

كما أشار إلى مكانة الجزائر بين كبار منتجي الغاز الطبيعي على مستوى العالم. “كما أنها من أهم المصادر الموثوقة لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي”، يقول البيان.

وتُعقد القمة السابعة لـ”أوابك”، بتاريخ 2 مارس 2024. على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.