الأمين العام لـ”الكاف” موسينغو أومبا يشيد بالتحضيرات الخاصة بـ”الشان”

قبل أسبوعين من انطلاق المنافسة:

أشاد الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، فيرون موسينغو أومبا، الاثنين بنيروبي، بتحضيرات بطولة إفريقيا للأمم للمحليين 2024، التي تستضيفها كل من كينيا، تنزانيا وأوغندا، وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق المنافسة.

ويقوم الأمين العام لـ”الكاف” موسينغو أومبا، بزيارة إلى كينيا وتنزانيا للقاء لجنة التنظيم المحلية، تحضيرا للمباراة الافتتاحية المقررة يوم 2 أوت المقبل في ملعب بنجامين مكابا.

وسيحتضن ملعب كاساراني في نيروبي، الذي خضع لعملية تجديد واسعة بتمويل من الحكومة الكينية، المباراة النهائية للمنافسة يوم 30 أوت 2025.

وقال موسينغو أومبا للصحافة بالعاصمة الكينية: “لقد أنجزت البلدان الثلاث كينيا وتنزانيا وأوغندا عملا كبيرا وتقدما ملحوظا خلال الأشهر الماضية، من خلال التعاون الوثيق مع فريق “الكاف” المتواجد في الميدان منذ فترة. لا بد لي من أن أشيد بجهود الحكومات الثلاث وقادة الاتحادات الوطنية في هذه البلدان. قمت بتفقد الملعب الرئيسي في كاساراني وملعب نيايو، بالإضافة إلى بعض مرافق التدريب. لم تعد هناك تساؤلات حول مدى الجاهزية، بل نحن الآن نركز فقط على التفاصيل الصغيرة لضمان أن يكون كل شيء جاهزا بحلول يوم 02 أوت 2025. سأتنقل الآن إلى تنزانيا التي تستضيف المباراة الافتتاحية.”

وستحتضن كينيا، إضافة إلى مراسم الاختتام التي ستقام في ملعب كاساراني، جميع مباريات المجموعة “أ” في ملعبي كاساراني ونيايو.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات أوغندا، جنوب إفريقيا، النيجر وغينيا.

ويستهل “الخضر” هذه المنافسة يوم الاثنين 4 أوت المقبل بملعب -مانديلا ستاديوم- بالعاصمة كامبالا (18.00، بتوقيت الجزائر) أمام أوغندا، ثم سيواجهون جنوب إفريقيا يوم الجمعة 8 أوت بكامبالا أيضا على (15.00)، ثم يلاقون غينيا الجمعة 15 أوت في نفس التوقيت (15.00)، ثم النيجر الاثنين 18 أوت بملعب نيايو ستاديوم

بنيروبي (18.00) في ختام مرحلة المجموعات.

واقتطع المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة تأشيرة تأهله إلى البطولة الإفريقية للأمم (شان-2024 المؤجلة إلى 2025) بعد التغلب على غامبيا (0-0 ذهاب بباكو، 3-0 إياب بعنابة).