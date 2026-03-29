الأمين العام لـ”الكاف” يغادر منصبه

أعلن الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، رحيله عن منصبه، الذي شغله لمدة ثلاثة عقود.

وقال موسينغو أومبا: “بعد أكثر من 30 عامًا من مسيرة مهنية دولية في خدمة كرة قدم تحمل رسالة سامية قادرة على التوحيد والتعليم وخلق فرص تبعث على الأمل، اتخذت قرار مغادرة منصبي كأمين عام للكاف من أجل التفرغ لمشاريع شخصية”.

وأضاف: ” بعدما تمكنت من تبديد الشبهات التي حاول البعض إلصاقها بي، أستطيع الرحيل بهدوء ودون أي قيود، تاركًا كاف في أفضل حالاته ازدهارًا على الإطلاق”.

وحسب تقارير إعلامية فإن موسينغو أومبا غادر منصبه للتفرغ لترشحه لانتخابات الاتحاد الكونغولي لكرة القدم.

هذا، واعتمد المكتب التنفيذي لـ “الكاف” رحيل المسؤول الكونغولي، وقرر تكليف النيجيري سامسون أدامو، رئيس إدارة المسابقات بالاتحاد، بالقيام بمهام الأمين العام.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعد هذا الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي، صدور قرار لجنة الاستئناف التابعة للجنة الانضباط بخصوص قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.